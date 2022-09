Splatoon 3 reçoit une mise à jour pour son lancement - Version 1.1.0 - Tous les détails

Splatoon 3 est l'évènement de la semaine. Si vous ne l'avez pas encore et que vous trépignez d'impatience, d'ici quelques heures le jeu sera officiellement disponible et vous pourrez rejoindre la communauté pour "la plus grande bataille de peinture !". A ce moment là, il ne faudra pas oublier de mettre à jour le jeu. En effet, Nintendo vient de déployer un "patch day one" pour son jeu multijoueur. Retrouvez la traduction des notes de cette mise à jour ci-dessous.

Version 1.1.0, 8 septembre 2022 Modifications du mode héros - Vous pouvez désormais modifier l'apparence de l'Amiral Anastase Macalamar à partir du carnet de croquis de la tente du cratère (appuyez sur le bouton A pour le vérifier)

​​- Même si vous avez déjà progressé plus loin dans l'histoire, vous pouvez temporairement retourner au Cratère en examinant le Poissons-charges en peluche au camp et sélectionner "Souvenirs du Cratère".

- Le mode photo peut maintenant être utilisé en mode héros (uniquement dans certains endroits) Autres modifications Les fonctionnalités nécessitant une connexion Internet sont désormais disponibles.

Pour rappel, Splatoon 3 sera disponible officiellement à partir du 9 septembre 2022 sur Nintendo Switch. Lire notre TEST COMPLET.

Source : Nintendo