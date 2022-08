Splatoon 3 - Nintendo Deutschland annonce de nouveaux modes de jeu inédits

Se faisant très discret, alors même qu'il sort le 9 septembre prochain , Splatoon 3 n'en finit plus de faire languir ses fans. Dans un bref récapitulatif en image de la saga pour expliquer son fonctionnement et son univers, Nintendo Deutschland vient cependant de dévoiler une énorme information au sujet de ce troisième opus. Après être revenu sur Splatoon et Splatoon 2, la troisième image du tweet en vient à Splatoon 3 et à ses spécificités en listant ses nouveautés :

Neuer Bistrikt

Neue Arenen

Neue Waffen

Neue Ausrüstungen

Neue Modi und mehr

Si nous traduisons ce texte, voici ce que nous obtenons :

Nouveau quartier

Nouvelles arènes

Nouvelles armes

Nouveaux équipements

Nouveaux modes et plus

Une semi-confirmation que Splatoon 3 embarquera bel et bien avec lui de nouveaux modes de jeu après un Splatoon 2 assez avare en nouveautés, en effet celui-ci ne comptait que deux nouveaux modes de jeux, le Salmon Run et le mode Pluie de palourdes (arrivé via mise à jour). Attendons tout de même une confirmation plus formelle avant de nous emballer (possiblement via un Splatoon Direct) mais ce lapsus en dit long.

