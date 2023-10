Super Mario Bros. Wonder : revue de preview 2 - D'autres avis sur le nouveau Super Mario

Avec Super Mario Bros. Wonder, Mario passe de l'autre côté du miroir. depuis le temps que le plombier mange des champignons, il était temps qu'il commence à en ressentir les effets... Super Mario Bros. Wonder s'annonce en effet psychédélique et délirant. Après près de 17 ans de New Super Mario Bros. Nintendo se décide, si ce n'est de renverser la table à thé, tout du moins de bouleverser les codes et les repères de sa franchise avec de nouveaux items, un système de badges, des niveaux inattendus, de nouvelles animations, un style plus affirmé et des tas d'autres surprises.

Si on trépigne d'impatience avant de découvrir tout ceci, manette en main, des petits chanceux ont déjà pu expérimenter le jeu. On vous a déjà fait une première revue de preview ICI... Mais depuis, d'autres aperçus ont été publiés sur le net. retrouvez-en un florilège ci-dessous avec, comme toujours un extrait de l'article et un lien pour pouvoir le lire (mais après, il faut revenir ici.)

Revue de presse N°2 des previews de Super Mario Bros. Wonder,

GO Nintendo - Lire la preview ICI

La joie que j'ai ressentie en regardant chaque petite interaction et animation pendant que je progressais dans ma session de démonstration… Je ne sais pas si je peux la mettre en mots. Ce que je peux dire, c'est que j'étais presque incontrôlable en train de tout comprendre au fur et à mesure. Voir la manière unique dont Mario gère chaque rencontre est vraiment merveilleux. Il réagit avec choc, surprise, une pointe de colère, de jubilation et bien plus encore selon la situation. Sauter, descendre un tuyau, rebondir sur un ennemi, courir sur un terrain… Tout cela a l'air tellement bien. Honnêtement, je ne pense pas que nous ayons jamais vu ce niveau de personnalité de la part de Mario, et le fait que tout soit réalisé par l'animation et non par la parole ne fait que rendre les choses encore meilleures à mon avis.

GamesRadar- Lire la preview ICI

L'ensemble du jeu est époustouflant et je ne pouvais pas croire combien de détails et de couleurs pouvaient être intégrés dans chaque centimètre du jeu. À certains niveaux, on avait presque l'impression que cela se déroulait dans un kaléidoscope tellement c'était chatoyant et lumineux (...) Je n'ai peut-être visité que brièvement le nouveau monde de Mario, mais je compte déjà les jours jusqu'à ce que je puisse jouer davantage. Il y a tellement de niveaux, de personnages et de badges dans Super Mario Bros. Wonder que je n'ai pas pu explorer, donc cela m'a donné envie non seulement de jouer au jeu complet, mais aussi d'y rejouer avec d'autres personnages et avec des amis. et la famille.

Metro Game Central - Lire la preview ICI

Cela va être un cliché avant même d'arriver à l'étape de la critique, mais pour dire l'évidence, Super Mario Bros. Wonder est merveilleux. Un retour en forme pour la série, qui semble être de loin le meilleur jeu de plateforme 2D Nintendo depuis Yoshi's Island en 1995. Peut-être qu'il finira même par être meilleur, mais il faudra jouer au jeu en entier pour le savoir – une perspective dont nous ne pourrions pas être plus enthousiastes.

GamesBeat- Lire la preview ICI

Chaque niveau contient également une fleur Prodige. Ce sont peut-être les mécanismes les plus intéressants du jeu, car chacune fait quelque chose de différent (...) Une grande partie du plaisir de Super Mario Bros. Wonder vient du fait de voir ce que chaque fleur prodige fera.

Nintendo Life Lire la preview ICI

Si vous avez trouvé que dans New Super Mario Bros. U, le niveau de "la Nuit Etoilée" de Van Gogh était super cool et que cette scène picturale était un point culminant du jeu, Super Mario Bros. Wonder utilise un style artistique impressionniste similaire comme simple point de départ. (...) Super Mario Bros. Wonder connaît un début fantastique dès la première heure

Nintendo Everything - Lire la preview ICI

Super Mario Bros. Wonder sera en concurrence avec de très gros jeux lors de son lancement le 20 octobre, mais si le titre sort dans un état aussi raffiné qu'il l'est clairement déjà, et s'il parvient à continuer à trouver des moyens de surprendre même les joueurs vétérans de Mario, cela pourrait être l'un des jeux de plateforme les plus rafraîchissants de Nintendo depuis longtemps.

Nintendo Wire - Lire la preview ICI

Et c'est ce que je retiens principalement de Super Mario Bros. Wonder : je n'ai jamais été aussi enthousiaste à l'idée de jouer à un nouveau jeu Mario en 2D depuis longtemps. Il est clair que Nintendo n'a pas seulement mis tout son cœur et son âme dans ce jeu, mais qu'il y a aussi des idées vraiment nouvelles qui, je l'espère, porteront leurs fruits en propulsant Mario en 2D vers l'avenir. Il y a beaucoup de raisons de s'enthousiasmer pour ce jeu, et j'ai hâte de voir quel type de design de niveau Nintendo nous réserve.

Pour rappel, Super Mario Bros. Wonder est attendu le 20 octobre 2023 en exclusivité sur Nintendo Switch.

