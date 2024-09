PREVIEW The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom : on a testé le nouveau Zelda !

Soyons clair : on est déjà fan ! The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom ne sort que d'ici la fin du mois sur Nintendo Switch mais nous avons eu la chance de découvrir quelques séquences du jeu grâce à une session spéciale organisée par Nintendo. Et si on se gardera bien de donner un avis définitif, tout ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on a hâte !

Tout à la fois familier et surprenant, le jeu nous permet de retrouver toute la fantaisie de l'univers et des personnages de The Legend of Zelda : Link's Awakening, marié au côté non-conventionnel de The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom. Alors que beaucoup de fans espéraient un remake "chibi" de The Legend of Zelda : Oracle of Ages / Oracle of Seasons, Nintendo fait bien mieux en nous "offrant" ce nouveau jeu qui pourrait bien faire date et s'imposer comme un incontournable de la fin d'année.

Pour avoir un premier aperçu du jeu, nous vous invitons à regarder deux vidéos de gameplay ci-dessous et à lire notre preview complète sur cette page. Enjoy.

Pour rappel, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom sera disponible le 26 septembre 2024 sur Nintendo Switch. Par ailleurs une NINTENDO SWITCH LITE collector dorée sera disponible à la même date. et, peut-être même, un amiibo Zelda "chibi

,

Lire aussi :

​LIRE NOTRE TEST COMPLET DE ZELDA TEARS OF THE KINGDOM SUR NINTENDO SWITCH