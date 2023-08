Sonic Superstars donne plus de détails sur son mode multijoueur

La semaine dernière, nous avons eu l'occasion de voir apparaître un nouveau trailer de Sonic Superstars, mettant en avant la date de sortie du jeu désormais calée au 17 octobre 2023 , soit 3 petits jours avant la sortie de Super Mario Bros. Wonder. Aujourd'hui nous vous proposons de (re)visionner ledit trailer traduit en français. Ce dernier introduit de nouveaux éléments de gameplay extraits de la prochaine aventure de Sonic, à commencer par le jeu en coop local et le mode Combat. Jouez toute la campagne avec trois autres joueurs en local, ou bien accédez au tout nouveau mode Combat pour défier jusqu'à trois joueurs en local, voire sept en ligne.

SEGA en a aussi profité pour présenter Sonic Superstars – Édition Digital Deluxe, qui comprendra le jeu de base, le pack LEGO® Fun avec des apparences de personnages LEGO pour Amy, Tails et Knuckles, des niveaux pour le mode Combat et encore d'autres contenus supplémentaires : une apparence Sonic Rabbit spéciale qui reprend le design original de Sonic, des pièces de Mecha Sonic pour le mode Combat, des fonds d'écran exclusifs, un artbook numérique et une mini-bande originale.