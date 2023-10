SONIC Superstars : comparaison des versions Nintendo Switch vs.PS5

SONIC Superstars est enfin là (voir ici) Et si nous n'avons pas encore publié notre test de la version Nintendo Switch, les premières vidéos de comparaisons de graphismes entres les différentes versions commencent déjà à arriver sur le net. Ainsi, GameXplain a publié une vidéo de comparaison mettant côte à côte les versions PS5 et Nintendo Switch. Une façon d'avoir un premier aperçu de la version Nintendo Switch et de voir comment elle se tient par rapport aux autres. Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires et, même, à partager votre expérience de jeu si vous le possédez.

Pour rappel, SONIC Superstars est disponible dès à présent sur Playstation, Xbox, PC et Nintendo Switch.

