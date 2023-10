SONIC Superstars est disponible avec une première mise à jour - Détails

Les choses sérieuses commencent avec la sortie ce jour de SONIC Superstars, le nouveau jeu de plateforme 2D mettant en vedette Sonic et ses amis. Si vous devrez encore patienter un peu avant de lire notre avis complet, quelques tests ont déjà été publiés et, à priori, en fonction de vos goûts, de vos habitudes de jeux et de vos exigences , vous devriez adorer ou, un peu moins.... Notons tout de même que, pour le moment, la version Nintendo Switch du jeu est restée plutôt discrète et il faudra voir, plus spécifiquement, ce que vaut le jeu sur notre console chérie.

En attendant, SONIC Superstars est disponible dès à présent sur Playstation, Xbox, PC et Nintendo Switch. Notez que le jeu bénéficie d' une mise à jour "day-one", que SEGA vous conseille d'appliquer afin de profiter du titre "plus confortablement". Les notes de mises à jour n'ont pas encore été publiées mais nous ne manquerons pas de les partager dès qu'elles les seront.

Notez, pour finir, que SONIC Superstars est disponible aussi en téléchargement sur l'eShop au prix de 59,99€ pour l'édition standard et de 69,99€ pour l'édition "Digital Deluxe" qui inclut notamment le pack LEGO FUN qui transforme tous les personnages du jeu en personnages LEGO et ajoute des niveaux LEGO pour le mode Combat. L'apparence SONIC LEGO est, par ailleurs, disponible en téléchargement gratuit et le DLC LEGO FUN peut aussi être acheté indépendamment au prix de 14,99€ .

Explore les Northstar Islands dans cette aventure inédite qui reprend l'action rapide et les séquences 2D des jeux Sonic classiques. Incarne Sonic, Tails, Knuckles et Amy, et utilise les Emerald Powers qui offrent des manières inédites de se déplacer et d'attaquer. Parcours des environnements magnifiques, en solo ou jusqu'à 4 joueurs, pour déjouer les plans du Dr. Eggman, de Fang et d'un nouvel ennemi qui cherchent à transformer les animaux géants des îles en Badniks ! Une recette classique revisitée : cette aventure réinvente l'action rapide en défilement horizontal des jeux Sonic dans une nouvelle formule avec des graphismes en 3D, de nouveaux pouvoirs, une nouvelle région et plus encore ! Un jeu Sonic classique comme jamais auparavant !

Incarne tes personnages préférés : choisis entre Sonic, Tails, Knuckles et Amy, et utilise leurs pouvoirs pour traverser les Northstar Islands et vaincre le Dr. Eggman, qui s'est associé avec Fang et un mystérieux ennemi en armure.

De nouveaux pouvoirs et capacités : utilise le pouvoir des Chaos Emeralds pour te cloner, remonter les chutes d'eau, ralentir le temps, percer des secrets, et bien plus encore !

Partage le fun entre amis : pour la première fois dans un jeu Sonic, toute l'histoire est jouable avec jusqu'à 3 autres joueurs en local.

Défie des joueurs du monde entier : affronte jusqu'à 8 joueurs en local ou en ligne dans le tout nouveau mode Combat !

