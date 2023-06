LEGO Sonic s'incruste dans SONIC Superstars

SONIC Superstars sera l'un des événements de la rentrée sur consoles. Après avoir beaucoup joué sur la fibre nostalgeek, Sonic revient enfin dans un nouveau jeu de plateforme 2D qui tout en continuant à convoquer le passé comme une garantie de qualité essaiera d'emmener les joueurs vers de nouveaux sommets. En attendant de découvrir si le jeu sera à la hauteur de la réputation des premiers titres, SEGA vient d'annoncer une collaboration inattendue avec LEGO Sonic. A priori, si on se fie au trailer dévoilé lors du dernier Sonic Central (que vous pouvez revoir ici) on pourra changer l'apparence du jeu et afficher des décors, comme s'ils avaient été construits en LEGO- à moins que ce ne soit des niveaux spéciaux. Quoiqu'il en soit, on pourra diriger un LEGO Sonic plus vrai que nature et on littéralement mettre en pièces Dr Eggman en LEGO. Notez que dans le même temps, SEGA a annoncé de nouveaux sets LEGO Sonic pour le 1er août. En attendant d'autres précisions, retrouvez le trailer d'annonce de cette collaboration ci-dessous;

SONIC Superstars est attendu cet automne sur Playstation, Xbox, PC et Nintendo Switch