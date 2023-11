SONIC Dream Team : l'exclusivité Apple Arcade dévoile son introduction animée

Sonic n'en finit plus de squatter le fil d'actu. Ciné, télé, comics, musique et bien sûr, jeux vidéo : Sonic est sur tous les fronts. Si depuis peu, on le retrouve dans SONIC Superstars sur PC et consoles, dès le mois prochain , le hérisson bleu de Sega sera le héros d'un nouveau jeu de course et de plateforme 3D, SONIC Dream Team (voir détails ICI).

Exclusivité Apple Arcade, SONIC Dream Team nous embarque dans une aventure onirique et colorée à l'esthétique accrocheuse et au gameplay, à priori, dynamique; Si pour le moment, il n'est pas question de retrouver le jeu ailleurs que sur l'Apple Arcade, nous vous présentons néanmoins son introduction (survit)animée. En prime, retrouvez quelques captures d'écran. Enjoy.

Pour rappel, l'actualité SONIC sur Playstation, Xbox, PC et Nintendo Switch, c'est SONIC Superstars qui est disponible depuis le 17 octobre 2023.

