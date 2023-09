SONIC Frontiers : nouvelle histoire, nouveaux personnages... L'ultime mise à jour gratuite se dévoile en trailer

SONIC Frontiers se prépare à recevoir son ultime mise à jour qui lui ajoutera une nouvelle histoire, de nouveaux personnages jouables et de nouveaux défis. Cette mise à jour gratuite nommée Horizon Final sera disponible le 28 septembre prochain . En attendant, un trailer animé a été publié par SEGA. Retrouvez le ci-dessous.

Pour rappel, SONIC Frontiers est disponible depuis le 8 novembre 2022 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC et Nintendo Switch. Plus d'infos avec notre test complet du jeu.

