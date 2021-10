Lara Croft and The Guardian Of Light et Lara Croft and the Temple of Osiris débarquent sur Nintendo Switch

Dans le cadre de l'anniversaire des 25 ans de la licence Tomb Raider, Square Enix vient d'annoncer l'arrivée de deux jeux de la licence sur Nintendo Switch. Sorti initialement en 2010 et en 2014 Lara Croft And The Guardian Of Light​ et Lara Croft and the Temple of Osiris, deux aventures en 3 dimensions isométriques de la pilleuse de tombes. Pour la première fois sur Nintendo Switch Tomb Raider débarque dès 2022 avec ses deux spin offs de la saga principale, développés par Crystal Dinamycs, édités par Square Enix et portés sur la console hybride par Feral interactive qui nous avait déjà gâtés avec Grid Autosport et Aliens Isolation dans des portages de qualités sur Nintendo Switch.

Crystal Dynamics et Feral Interactive annoncent également une collaboration visant à proposer LARA CROFT AND THE GUARDIAN OF LIGHT et LARA CROFT AND THE TEMPLE OF OSIRIS sur Nintendo Switch en 2022, année qui marquera les débuts de la franchise Tomb Raider sur la console. LARA CROFT AND THE GUARDIAN OF LIGHT et LARA CROFT AND THE TEMPLE OF OSIRIS sont des jeux d'action-aventure inspirés par des jeux d’arcade et combinant les éléments traditionnels de Tomb Raider, y compris l'exploration et la découverte, le gameplay de style plateforme et la résolution de casse-têtes avec le mode multijoueur coopératif, l'évolution des personnages et des combats haletants et ludiques.

Pour l'instant nous n'aurons pas plus de précisions de la part de Square Enix à nous mettre sous la dent mais nous pouvons tout de même vous proposer plus d'informations sur ces deux jeux ci-dessous ainsi que leurs bandes-annonces respectives.

Lara Croft and the Guardian of Light Lara Croft and the Guardian of Light est un jeu d'action/aventure multi-joueurs avec Lara Croft. Cette toute nouvelle aventure associe les caractéristiques de la franchise Tomb Raider, notamment l'exploration, le jeu de plate-forme et la résolution d'énigmes, à la progression de personnage, au combat rapide et à des éléments de coopération et de compétition entre joueurs.



Principales caractéristiques : Premier titre de Crystal Dynamics disponible uniquement au téléchargement, et le tout premier de ce genre pour Lara Croft.

Découvrez une formule classique d'énigmes, de combats, d'explorations et de graphismes à couper le souffle intégrée à une expérience de jeu rapide isométrique.

Utilisez un large éventail d'options pour résoudre les énigmes et traverser des pièges mortels et profitez de niveaux de liberté sans précédents pour choisir vos propres solutions et explorer divers chemins à travers les jungles d'Amérique centrale.

Le moteur propriétaire de Crystal Dynamics offre des environnements tentaculaires sans temps de chargement et un gameplay vertical incroyable à travers des tombes plongées dans les profondeurs de la terre.

Affrontez une myriade de guerriers morts-vivants ramenés à la vie par le machiavélique Xololt, notamment des boss à ne pas manquer !