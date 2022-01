OpenLara : des fans réalisent une incroyable version de Tomb Raider sur Game Boy Advance

Si la Nintendo Switch est devenue en quelques années, un véritable petit musée du jeu vidéo, il y a encore quelques licences qui lui font défaut, notamment Tomb Raider. Pourtant, ce serait si simple (et génial) de porter au moins les premiers opus sur la console de Nintendo- sans même aller jusqu'à réclamer des remakes ou des remasters. On a bien eu droit aux rééditions HD de Devil May Cry ou des Final Fantasy de la PsOne... En attendant que cela arrive, peut-être, les fans ont pris les choses en main, et cela depuis longtemps. Ainsi, le projet OpenLara initié par un fan il y a plusieurs années à déjà créé une jolie version de Tomb Raider pour la Nintendo Switch. Une version prometteuse et même jouable à deux comme on peut le voir avec la vidéo sur cette page. Il suffit de la regarder quelques secondes, pour immédiatement replonger dans l'univers fantastique de la licence.

Mais le projet OpenLara, c'est aussi une version de Tomb Raider conçue pour la... Game Boy Advance ! Et là, on reste bouche bée ! On savait que la petite console portable de Nintendo était une console 32bit ( théoriquement comme la PsOne) et qu'elle avait même eu droit à quelques jeux 3D mais aussi fluides et détaillés, on n'en a pas souvenir. On vous laisse juge et si vous voulez en savoir plus sur le projet OpenLara qui permet de retrouver le premier Tomb Raider sur Web, iOS, Android, Raspberry Pi... Et d'autres plateformes encore, rendez-vous sur le forum dédié.

Notez que si Tomb Raider n'est toujours pas annoncé sur Nintendo Switch, son héroïne devrait malgré tout faire son apparition sur Nintendo Switch cette année grâce aux spin-offs : Lara Croft and The Guardian Of Light et Lara Croft and the Temple of Osiris- Tous les détails ICI.

Un coup d'œil sur la version GBA de Tomb Raider :

Un coup d'œil sur la version Nintendo Switch de Tomb Raider :

Source : Nintendolife