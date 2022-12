Lara Croft and The Guardian Of Light et Lara Croft and the Temple of Osiris repoussés à 2023 sur Nintendo Switch

Annoncés en grande pompe en octobre 2021 lors du 25e anniversaire de la saga Tomb Raider pour 2022 sur Nintendo Switch, Lara Croft and The Guardian Of Light et Lara Croft and the Temple of Osiris ne sortiront finalement pas cette année. C'est Feral Interactive, le studio en charge du portage des deux titres sur la console hybride qui viennent de l'annoncer sur Twitter, ajoutant au passage que nous n'aurons pas des nouvelles des jeux avant "l'année prochaine".

Nous pouvons cependant faire confiance à Feral Interactive pour chouchouter ces deux portages tant l'on connaît la qualité de leurs travaux puisqu'ils nous avait déjà gâtés avec Grid Autosport et Aliens Isolation dans des portages de qualités sur Nintendo Switch.

Lara Croft and the Guardian of Light Lara Croft and the Guardian of Light est un jeu d'action/aventure multi-joueurs avec Lara Croft. Cette toute nouvelle aventure associe les caractéristiques de la franchise Tomb Raider, notamment l'exploration, le jeu de plate-forme et la résolution d'énigmes, à la progression de personnage, au combat rapide et à des éléments de coopération et de compétition entre joueurs.



Principales caractéristiques : Premier titre de Crystal Dynamics disponible uniquement au téléchargement, et le tout premier de ce genre pour Lara Croft.

Découvrez une formule classique d'énigmes, de combats, d'explorations et de graphismes à couper le souffle intégrée à une expérience de jeu rapide isométrique.

Utilisez un large éventail d'options pour résoudre les énigmes et traverser des pièges mortels et profitez de niveaux de liberté sans précédents pour choisir vos propres solutions et explorer divers chemins à travers les jungles d'Amérique centrale.

Le moteur propriétaire de Crystal Dynamics offre des environnements tentaculaires sans temps de chargement et un gameplay vertical incroyable à travers des tombes plongées dans les profondeurs de la terre.

Affrontez une myriade de guerriers morts-vivants ramenés à la vie par le machiavélique Xololt, notamment des boss à ne pas manquer !

Lara Croft and the Temple of Osiris Lara Croft and the Temple of Osiris, suite du jeu encensé par la critique Lara Croft and the Guardian of Light, propose pour la toute première fois de jouer à quatre en coopération avec Lara Croft. Les joueurs devront travailler de concert pour battre des hordes d’ennemis venus tout droit du royaume des morts égyptien, résoudre quantité d'énigmes complexes et déjouer des pièges mortels, au cours d'une histoire originale servie par des graphismes époustouflants. Au cours de cette épopée, les joueurs pourront mettre la main sur d'incroyables trésors et de puissants artefacts pour atteindre la gloire.



Lara Croft and the Temple of Osiris se déroule au cœur du désert égyptien. Cette fois-ci, Lara va devoir s'associer avec son rival et chasseur de trésors, Carter Bell, mais aussi avec les dieux emprisonnés Horus et Isis, dans le but de vaincre Seth, le dieu maléfique. Lara et ses compagnons devront combattre les éléments à travers les étendues de sable et d'anciennes tombes, et affronter des déités légendaires et des créatures de la mythologie. Le sort du monde est en jeu, et Lara va devoir retrouver les fragments d'Osiris afin d'empêcher Seth de réduire l'humanité en esclavage. Caractéristiques clés : Une franchise encensée par la critique – Suite du jeu récompensé Lara Croft and the Guardian of Light, l'un des opus au format numérique les plus vendus de tous les temps.

Une toute nouvelle aventure – Lara va devoir déjouer des pièges mortels, vaincre des dieux oubliés et retrouver les fragments d'Osiris afin de changer son destin.

Un jeu classique d'arcade et d'action – Pour la toute première fois, découvrez une expérience multijoueur à quatre en coop avec Lara Croft. Traversez les épreuves de l'histoire principale à plusieurs dans ce mode coopératif qui vous propose d'incarner Lara - vos amis pourront vous rejoindre dans la peau de Carter, Isis et Horus, en ligne ou en local.

Mode coop compétitif – Mesurez-vous à vos amis en rejoignant et quittant la partie à n'importe quel moment et récoltez d'importantes récompenses, des trésors et des artefacts puissants pour améliorer votre personnage. Progresserez-vous main dans la main, ou sacrifierez-vous vos compagnons pour battre leur score ?

Explorez le Temple d'Osiris – Lara revisite l'un des endroits préférés des fans, servi par de superbes graphismes ainsi que des changements dynamiques de la météo et des environnements.