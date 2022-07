Splatoon 3 confirme le retour des armes doubles

Après avoir encré un nouveau modèle de Nintendo Switch OLED (bien évidemment accompagnée de sa pochette de transport) ainsi qu'une nouvelle manette Pro, Splatoon 3 confirme son statut de jeu incontournable de cette fin d'année 2022 , avant sa sortie le 9 septembre prochain . Via une série de tweets, le compte officiel Splatoon France vient de confirmer que les armes doubles, grandes nouveautés de Splatoon 2, feront bel et bien leur retour dans ce troisième opus.

Fonctionnant toujours de la même manière, à savoir en proposant une double esquive qui offre un style tout à fait inédit à ce combo d'arme, les armes doubles seront déclinées, encore une fois, en plusieurs modèles. Pour l'instant, Nintendo n'a daigné que nous confirmer le retour du Double encreur et du Double moucheteur, il est évident que ces armes seront proposées en diverses versions, que ce soit à la sortie du jeu ou via des mises à jour gratuites.

Le Double moucheteur est un modèle plus léger qui permet d'esquiver plus rapidement... au prix d'une portée plus faible. Heureusement, sa cadence et puissance de tir permet de compenser ce désavantage. pic.twitter.com/kn8n3ZwJLB