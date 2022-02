Splatoon 3 refait la peinture de son mode Salmon Run et nous donne rendez-vous cet été

Toujours sans véritable date de sortie plus précise qu'un vague été 2022 , Splatoon 3 a lui aussi profité de Nintendo Direct pour nous donner des nouvelles. Nous avons ainsi appris que le mode Salmon Run de Splatoon 2 s'est refait une beauté et proposera ainsi de tous nouveaux salmonoboss tels le Pylonoïde et sa forme de tour à escalader ou encore le requin plongeur, le Ploufion, qu'il vous faudra éviter. Enfin, vous aurez la possibilité de lancer vos œufs à vos amis afin de gagner un temps considérable. Par ailleurs, un puissant saumon émerge à la fin de la toute nouvelle bande-annonce afin de rappeler quelle menace pèse sur nos Inklings. Rendez-vous donc cet été pour découvrir cette "nouvelle vague" du Salmon Run.

