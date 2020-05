Wholesome Direct 2020 : les indies adorables et bienveillants font leur Direct

Nintendo a peut-être décidé d'abandonner les Nintendo Direct mais l'héritage de Satoru Iwata n'est pas prêt de s'éteindre. La preuve avec la diffusion plus tôt aujourd'hui de Wholsome Direct 2020, une "célébration de près de 50 jeux indépendants adorables et mignons. Si, à ce stade, peu de titres présentés sont officiellement annoncés sur Nintendo Switch (à l'instar d'Hoa ) on peut penser que cela changera... De plus, la vidéo permet de découvrir un panorama de très jolis jeux dont certains sont vraiment prometteurs. Retrouvez la vidéo ci-dessous et la liste des jeux sur le site officiel, là.

A noter que la vidéo bénéficie de sous titre en français, il faut cependant les activer dans les paramètres de la vidéo. Enjoy.

Source : Wholesomegames