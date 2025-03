Metroid Prime 4: BEYOND se dévoile avec de nouvelles infos et un trailer

C'était l'un des jeux attendus du Nintendo Direct spécial Switch 1 (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI) et Metroid Prime 4: Beyond était bien présent avec un nouveau trailer qui a dévoilé de belles images du jeu et quelques nouvelles infos, notamment que Samus pourra utiliser des "pouvoirs psychiques".

Des rumeurs prétendent qu'on n'a encore rien vu du jeu et qu'il pourrait encore nous surprendre lors du Nintendo Direct du 2 avril prochain dédié à la Nintendo SWITCH 2 et on veut bien le croire, d'autant plus que ce Direct n'a pas été l'occasion de découvrir la date de sortie de ce jeu que l'on attend depuis plus de 7 ans !

Peut-être que que la date de sortie du jeu sera celle de la Nintendo SWITCH 2, et si c'est le cas aussi pour Légendes Pokémon : Z-A, on s'achemine vers une sortie en fin d'année ... Mais ça, il faudra patienter pour le découvrir. En attendant, retrouvez le trailer de et une courte présentation.

Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Metroid Prime 4: Beyond : Samus Aran a été mystérieusement transportée sur la planète Viewros. Alors qu'elle explore la planète à la recherche de réponses, Samus hérite de pouvoirs psychiques mystérieux et anciens qui lui permettent de contrôler la trajectoire de ses rayons, d'activer des mécanismes et d'ouvrir des portes. Pour quelle raison Samus a-t-elle reçu ces pouvoirs ? Et quel destin l'attend ? Les fils qui s'enchevêtrent par-delà l'espace et le temps tisseront une nouvelle histoire lorsque Metroid Prime 4: Beyond sortira cette année sur Nintendo Switch.

