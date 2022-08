Life is Strange Arcadia Bay Collection - La compilation de 2 titres cultes de la licence disponible à la rentrée sur Nintendo Switch

La licence Life is Strange continue de s'étendre sur la Nintendo Switch. Regroupant les épisodes Life is Strange et Life is Strange: Before the Storm, la nouvelle compilation Life is Strange Arcadia Bay Collection sera disponible en version physique et dématérialisée à partir du 27 septembre 2022. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de faire ces deux épisodes, nous vous laissons découvrir leur bande-annonce ci-dessous.

Découvrez deux jeux Life is Strange primés sur Nintendo Switch pour la toute première fois !

Rencontrez une galerie de personnages inoubliables à travers deux histoires captivantes - avec des visuels remastérisés et des animations améliorées, désormais optimisés pour la Nintendo Switch.



Exploitez le pouvoir de la capacité de rembobinage surnaturelle de Max ou l'attitude vive d'esprit de Chloé pour changer le cours des événements choquants d'Arcadia Bay.



La collection Life is Strange Arcadia Bay comprend "Life is Strange Remastered" et "Life is Strange : Before the Storm Remastered".



Cette toute nouvelle collection comprend : Deux jeux complets

Visuels remasterisés, améliorés et optimisés pour la Switch pour les personnages et les environnements.

Une animation des personnages améliorée grâce à la mocap faciale (Life is Strange Remastered).

Des histoires axées sur le choix et les conséquences avec plusieurs fins.

Tous les titres de la bande sonore sous licence et des partitions originales.