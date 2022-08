Bob L'Eponge : The Cosmic Shake se dévoile dans un nouveau trailer

A l'occasion du THQ Nordic Digital Showcase 2022 diffusé le 12 août dernier (et que vous pouvez revoir ICI) un nouveau trailer de SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake a été présenté. Pour rappel, ce nouveau titre mettant en vedette Bob l'éponge et ses amis vous permettra de revivre quelques-uns des meilleurs épisodes de la série dans un grand jeu de plateforme 3D. L'occasion de constater que le jeu semble très proche de Bob l'éponge : Bataille pour Bikini Bottom - Réhydraté, le remaster du jeu des années 2000 sorti il y a deux ans, notamment, sur Nintendo Switch, tant dans sa réalisation que dans ses mécanismes de jeu. Retrouvez ce trailer, quelques captures d'écran et une courte présentation du jeu ci-dessous

SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake est prévu " prochainement " sur Playstation, Xbox, PC et Nintendo Switch.