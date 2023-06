Pikmin 1+ 2 en pack et en version boîte en septembre

On ne peut pas encore parler de normes mais Nintendo nous refait le coup de Metroid Prime Remastered avec les deux premiers Pikmin qui depuis mercredi dernier sont disponibles en téléchargement sur l'eShop juste quelques minutes seulement après avoir été annoncés dans le Nintendo Direct (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI). Comme avec le remaster de Metroid Prime, les deux Pikmin auront droit eux aussi à une version boîte qui sera disponible un peu plus tard. Les deux jeux seront réunis dans une même boîte (et, on l'espère, cartouche). En attendant d'autres détails, retrouvez le recto de la version boîte de Pikmin 1 + 2 ci-dessous.

Pikmin 1 + 2 sera disponible le 22 septembre 2023 sur Nintendo Switch