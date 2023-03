Metroid Prime Remastered est enfin disponible en version physique sur Nintendo Switch

Après une sortie surprise lors du dernier Nintendo Direct sur l'eShop de la Nintendo Switch, Metroid Prime Remastered revient ce vendredi 3 mars en version physique. Donc si comme votre serviteur vous avez préféré attendre la version physique, et que vous souhaitez (re)découvrir cet opus culte sorti initialement sur Nintendo Gamecube, c'est le moment ou jamais !

La chasseuse de primes Samus Aran reprend du service sur Nintendo Switch dans Metroid Prime Remastered, une version remise au goût du jour de l'aventure classique à la première personne.

L'AVENTURE CLASSIQUE FAIT SON RETOUR

L'implacable chasseuse de primes embarque pour une nouvelle mission en solitaire... mais elle est loin de se douter des dangers qui l'attendent.

Explorez les régions interconnectées d'une planète inconnue et labyrinthique à travers les yeux de Samus et utilisez ses pouvoirs, tels que la boule morphing et le rayon grappin, pour ouvrir de nouveaux chemins et atteindre des zones auparavant inaccessibles.

Forte d'une qualité graphique et sonore améliorée, de nouvelles illustrations à débloquer et de nouvelles options de commandes, cette première aventure de Samus en 3D atteint aujourd'hui de nouveaux sommets. Libre à vous de jouer en utilisant au choix des commandes par mouvements intuitives, les commandes originales ou un mélange des deux.