Metroid Prime - Découvrez la nouvelle figurine de F4F : Samus Phazon Suit

La licence Metroid est une de vos préférée et vous avez encore un peu de sous des fêtes de Noël qui traînent dans votre porte-monnaie ? First 4 Figures compte vient vous les récupérer avec leur dernière annonce de figurine PVC. Combinaison ultime de la chasseuse de primes lors de son expéditions sur Tallon IV dans Metroid Prime premier du nom, la nouvelle figurine de F4F mettra donc à l'honneur Samus Aran dans sa Combinaison de Phazon (ou Phazon Suit en anglais). Pour ne pas louper les précommandes qui ouvriront à partir du 20 février 2025 , le lien se trouve juste-ici. Plus d'informations seront communiqués par le fabricant dans les prochains jours concernant les spécificités de la figurine.