Nintendo pourrait sortir le remake d'un jeu The Legend of Zelda d'ici la fin de l'année sur Nintendo Switch

C'est une rumeur qui vient d'apparaître sur le net. Nintendo pourrait nous réserver une surprise de dernière minute en sortant "par surprise" (ou presque) un remake d'un jeu The Legend of Zelda avant la fin de l'année. La rumeur est partie des réseaux sociaux de l'analyste Dr. Serkan Toto qui a publié un tweet énigmatique laissant penser qu'un remake d'un jeu Zelda était prévu en 2023 . Depuis le tweet a été supprimé mais, peu importe, la rumeur est lancée.

Alors certes, de prime abord, imaginer que Nintendo sorte un jeu Zelda sans tambour ni trompette peut sembler incongru. Seulement, depuis quelque temps déjà, Nintendo est coutumier du fait. Metroid Prime Remastered, longtemps objet de rumeurs, a finalement été officialisé et lancé dans la foulée le 9 février dernier sur l'eShop avant de sortir en version boîte un mois plus tard (voir ici). Idem pour Pikmin 1 et Pikmin 2 sortis sur l'eShop immédiatement après le NINTENDO DIRECT du 21 juin avant de se retrouver dans une compilation en magasin deux mois plus tard . Par ailleurs, on remarque qu'alors que Nintendo propose au moins un nouveau jeu par mois, aucun titre Nintendo n'est prévu en décembre ...

Evidemment, si on a envie d'y croire, on pense en premier aux portages des remakes de la Wii U, The Legend of Zelda: Twilight Princess HD et The Legend of Zelda : The Wind Waker HD qui sont depuis plusieurs mois déjà (pour ne pas dire des années ) l'objet de rumeurs incessantes et qui sont les remakes les plus "évidents". Mais évidemment, tout est possible d'autant plus qu'il ne s'agit, faut-il le rappeler, que d'une rumeur.

Pour autant, que cela ne vous empêche pas de vous exprimer dans les commentaires pour nous dire si vous pensez (ou espérez) la sortie d'un remake de The Legend of Zelda d'ici la fin de l'année. Il faut admettre que ce serait assurément un joli cadeau de Noël.

