Pikmin 1+2 - La compilation est disponible en version physique sur Nintendo Switch

C'est désormais officiel, la quadrilogie Pikmin est officiellement disponible ce 21 septembre en versions physiques sur Nintendo Switch. Comme vous le savez, la console hybride a vu débarquer dans son catalogue Pikmin 3 Deluxe et Pikmin 4, avant d'avoir le droit aux épisodes Pikmin 1 et Pikmin 2 sur l'eShop de la console cet été. Les amateurs de versions physiques peuvent désormais (re)découvrir les deux premiers opus de la licence grâce à la compilation Pikmin 1+2, disponible en cartouche depuis ce jeudi 21 septembre.

Dans Pikmin 1, le vaisseau du capitaine Olimar s’écrase sur une planète inconnue. Pour survivre dans cet environnement, trouver les pièces manquantes du vaisseau d’Olimar et finalement s’échapper, le joueur devra se faire aider par de minuscules créatures végétales appelées Pikmin. Il existe trois types de Pikmin, chacun possédant un talent unique : les Pikmin rouges résistent au feu, les Pikmin jaunes savent utiliser des bombes-roc, et les Pikmin bleus peuvent respirer sous l’eau. Le joueur devra combiner les compétences des différents Pikmin pour surmonter des obstacles, construire des ponts, rapporter les pièces du vaisseau à la base, et combattre les prédateurs qui rôdent. C’est l’heure de se mettre au travail !

Dans Pikmin 2, le capitaine Olimar et son assistant Louie retournent sur l’étrange planète afin de rembourser la dette de leur employeur. Aidés une nouvelle fois par les Pikmin, les joueurs peuvent séparer Olimar et Louie en deux équipes distinctes pour couvrir plus de terrain et atteindre plus rapidement leurs objectifs : l’union fait la force ! Les joueurs peuvent non seulement explorer la surface de la planète, mais aussi des galeries souterraines où se trouvent des trésors... et des boss redoutables. S’ils en viennent à bout, ils pourront récupérer des objets spéciaux qui élargiront l’éventail de capacités d’Olimar et de Louie. De plus, deux nouveaux types de Pikmin font leur apparition : le minuscule Pikmin blanc, qui est à la fois toxique et immunisé au poison, et le Pikmin violet, qui vient donner du poids et de la puissance aux rangs des Pikmin.

Pikmin 1 et Pikmin 2 sur Nintendo Switch proposent non seulement des graphismes en HD, mais également toutes les améliorations apportées par les versions « NOUVELLE FAÇON DE JOUER ! » sorties sur Wii. Des tâches comme lancer, séparer et alterner entre les Pikmin, ainsi que les envoyer en nombre sur des pièces de vaisseau ou des ennemis, sont toutes plus accessibles. Les deux jeux proposent en outre des commandes par mouvements à l’aide des Joy-Con. Enfin, Pikmin 2 inclut les modes multijoueur local originaux “Challenge 2 joueurs” et “Bataille 2 joueurs”, qui permettent de coopérer (ou de s’affronter) dans des Arènes. Chaque joueur choisit son commandant et tente de réaliser le meilleur score possible à la tête de ses Pikmin.