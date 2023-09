Pikmin 1+2 : les deux jeux reçoivent une mise à jour - Détails du patch 1.1.0

Pikmin 1 - Switch Edition et Pikmin 2 - Switch Edition sont disponibles depuis juin dernier (voir détails ICI) mais dès demain vous pourrez retrouver les deux épisodes fondateurs de la célèbre série, réunis dans une seule cartouche. Pour célébrer cette arrivée comme il se doit, les deux jeux reçoivent une mise à jour qui les fait passer en version 1.1.0 . Au programme, de nouvelles langues et des corrections de bugs. Pour en savoir plus, retrouvez le détail de ces mises à jour ci-dessous.

Pikmin 1 version 1.1.0 – Sortie le 20 septembre 2023 Mises à jour générales Le néerlandais, le coréen, le chinois simplifié et le chinois traditionnel ont été ajoutés comme langues prises en charge.

Plusieurs problèmes ont été résolus pour améliorer l'expérience de jeu. Pikmin 2 version 1.1.0 – Sortie le 20 septembre 2023 Mises à jour générales Le néerlandais, le coréen, le chinois simplifié et le chinois traditionnel ont été ajoutés comme langues prises en charge.

Correction d'un problème en mode Défi où le jeu plantait lorsque le joueur ouvrait l'écran radar alors qu'il restait exactement dix secondes.

Plusieurs problèmes ont été résolus pour améliorer l'expérience de jeu.