Mario Kart: Bowser’s Challenge : présentation de la nouvelle attraction du Super Nintendo World d'Universal Studios Hollywood

Alors que la zone thématique Super Nintendo World du parc Universal Studios japon vient de fêter sa première année d'existence, un second Super Nintendo World est actuellement en chantier au parc Universal Studios Hollywood pour une ouverture en 2023 . En attendant, on découvre aujourd'hui une nouvelle attraction prometteuse dédiée à Mario Kart. Nommé Mario Kart: Bowser’s Challenge, le manège vous demandera de chausser des lunettes VR de façon à décupler les sensations et projeter les visiteurs du parc littéralement dans une course interactive, forcément différente à chaque fois, au milieu de tous les personnages emblématiques du jeu. Pour voir à quoi cela ressemble, retrouvez une vidéo et la présentation de l'attraction ci-dessous. Notez que le Super Nintendo World du Japon a une attraction similaire (voir ici.)

Plus d'infos sur le parc Super Nintendo World avec nos news précédentes

Les invités accéderont à Super Nintendo World via l'emblématique tuyau vert pour entrer dans le pays où ils trouveront l'attraction «Mario Kart: Bowser's Challenge» situé dans le château de Bowser.

Cette réalisation innovante propulsera les invités dans une expérience multidimensionnelle qui recrée des environnements emblématiques des jeux Mario Kart et où aucune course ne se ressemble. "Mario Kart : Bowser's Challenge" est également l'un des manèges les plus complexes jamais construits dans l'industrie du divertissement.

Le manège sophistiqué est une corne d'abondance multisensorielle de couleurs, de sons et de mouvements qui invite les invités à naviguer dans un environnement familier grâce à l'utilisation créative et à l'intégration de lunettes de réalité augmentée (RA) montées sur la tête - un point clé de différenciation qui distingue ce manège d'un autre attractions du parc à thème.

Depuis les profondeurs du donjon du château de Bowser, les invités monteront à bord de véhicules Mario Kart à quatre places inspirés du jeu vidéo, mettront leurs lunettes AR… Puis après un 3-2-1 GO! et un signal de Lakitu, ils partiront pour les courses.

La prémisse est simple mais tout aussi inspirante et stimulante et plaira aux invités de tous âges, quelle que soit leur expérience de jeu. Dans laTeam Mario, les invités navigueront à travers des parcours sous l'eau et dans les nuages ​​pour concourir pour la Golden Cup tout en collectant des pièces pour vaincre la Team Bowser et gagner.

"Mario Kart : Bowser's Challenge" augmente les enjeux pour les invités en tant que course intrigante et reproductible avec une variété de résultats.