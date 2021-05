Rumeur : Le prochain jeu Donkey Kong développé en interne par Nintendo ?

Alors que nous n'entendons plus parler de la licence Donkey Kong depuis le dernier opus Donkey Kong Country : Tropical Freeze, la Toile commence lentement à s'emballer avec de nouveaux bruits de couloir. Il faut dire qu'en plus de ne plus donner signe de vie depuis 2018, la licence Donkey Kong célèbre cette année son 40ème anniversaire. La rumeur persistante du moment tiendrait du fait que Nintendo s'occuperait en interne du développement du prochain épisode de la licence, laissant ainsi Retro Studios s'occuper exclusivement du développement de Metroid Prime 4.

Toujours d'après les rumeurs, remontée par le Youtuber LonelyGoomba, le développement de ce nouveau Donkey Kong serait réalisé par le studio interne Nintendo EPD, les mêmes qui se sont occupés du développement de Super Mario Odyssey sorti en octobre 2017. Cette information fait justement écho au dernier billet d'un leaker dénommé Zippo.

Est-ce que Nintendo a réellement repris en interne le développement de la licence Donkey Kong, Est-ce qu'une surprise est au programme pour le 40ème anniversaire du gorille emblématique ? Peut-être aurons nous les réponses très prochainement...

I heard an unlikely rumour that the Mario Odyssey team are working on a 3D Donkey Kong game.



I think I would actually prefer that to another 3D Mario.