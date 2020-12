Super Nintendo World : les bracelets Power-Up Band pourront remplacer les amiibo sur Nintendo Switch

L'ouverture du Super Nintendo World, le premier parc d'attraction dédié à l'univers Nintendo (et plus spécifiquement à celui de Mario) aurait du être l'un des grands évènements de l'année... Il faudra finalement attendre l'année prochaine pour pouvoir s'y balader, et encore, pour ceux qui auront la chance d'être ou de pouvoir aller au Japon. Autant dire que pour le moment, pour la plupart d'entre nous le voyage semble incertain et bien loin... Pour autant, pour nous faire patienter (et saliver) Shigeru Miyamoto nous a fait une petite visite guidée il y a quelques jours. L'occasion de découvrir, le décor, les rues, les boutiques et aussi quelques attractions du parc. Le Maître en a profité aussi pour présenter un peu mieux le Power Up Band (voir détails ici), un bracelet qui, couplé à l'application dédiée, permettra d'interagir avec différents éléments dans le parc et d'engranger des pièces.

Le bracelet Power Up Band ne sera cependant pas obligatoire et ne sera donc pas fourni de base avec le prix du billet d'entrée. Il faudra donc l'acheter à part sachant qu'il ne sera vendu que sur le parc et qu'une fois acheté le bracelet restera bien évidement en notre possession et qu'il pourra surtout être réutilisé à chaque nouvelle visite dans le parc. Le bracelet pourra aussi, comme déjà spécifié, être utilisé en dehors du parc de la même façon qu'un amiibo sur sa Nintendo Switch. Des détails sur l'utilisation de ces bracelets sur Nintendo Switch ont été partagés sur le site officiel japonais. Il y a (pour le moment du moins) six bracelets différents correspondants à six personnages Nintendo : Mario, Luigi, Peach, Daisy, Toad et Yoshi. Chaque bracelet correspondra donc à un amiibo. Ainsi, si vous achetez le Power up Band Luigi, vous pourrez l'utiliser ensuite dans les jeux compatibles comme Super Smash Bros. Ultimate de la même façon que l'amiibo Luigi. A notez que les bracelets ne fonctionneront par contre pas sur 3DS et Wii U.

Pour rappel, le Super Nintendo World ouvrira officiellement ses portes le 4 février 2021 au Parc Universal Studio Japon.

