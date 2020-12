Super Nintendo World - Présentation du Power-Up Band et des attractions connectées

Bien que le Super Nintendo World soit un parc lié à la thématique de Super Mario Bros., l'aspect vidéoludique reste toutefois extrêmement présent une fois dans cette grande zone de jeu. Si nous avions déjà eu les premières idée de ce concept mises en avant dans le clip officiel du parc signé Galantis et Charli XCX, Shigeru Miyamoto est revenu plus en détail sur les spécificités du Power-Up Band, et de sa connectivité avec nos smartphones et les différentes activités du parc.

Décliné en différents coloris, le Power-Up Band sera un élément de jeu nécessaire pour une expérience optimale au sein du Super Nintendo World. En le faisant interagir avec différents éléments comme des blocs, ou encore des symboles, vous pourrez débloquer du contenu sur l'application de votre smartphone comme des pièces, mais aussi modifier des éléments du décor.

Tout ceci nous est expliqué par Shigeru Miyamoto lors de la visite guidée tenue dans le Super Nintendo World Direct ci-dessous.