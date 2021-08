Super Nintendo World : un totem de Goomba s'écrase devant les visiteurs du parc - Nintendo mène l'enquête

Que s'est-il au parc d'attraction Super Nintendo World d'Osaka, le 9 août dernier dans le manège Yoshi's Adventure ? Alors que le petit train des Yoshi fonçait comme à son habitude à 2 à l'heure sur le petit parcours de rails, le totem de Goomba qui se tortille habituellement sur son passage, s'est tout à coup effondré et avachi sur les rails. Un accident rare qui heureusement n'a pas fait de victime, le totem s'étant écrasé sur le rails avant le passage des wagonnets. Cependant, il interpelle et inquiète alors que le parc a officiellement ouvert ses portes il y a, à peine, quelques mois. Y aurait-il quelque chose de pourri au royaume de Mario ? S'agit-il d'un acte prémédité ? D'un sabotage ou d'une malfaçon ? Quelqu'un a-t-il poussé le totem de Goomba ? A moins qu'une révolte d'animatronics se prépare dans le parc façon Mondwest ? A ce stade, tout est possible.

Si la chute des Goomba n'a pas été filmée, une vidéo a été prise quelques minutes plus tard et publiée sur Twitter (et vous pouvez la retrouver sur cette page.) A part ça, peu d'infos si ce n'est qu'il semblerait que ce jour-là, le vent soufflait très fort sur le parc... Il est de toute façon évident que Nintendo a besoin de faire la lumière sur cet incident ne serait-ce que pour éviter qu'il se reproduise mais aussi pour rassurer les visiteurs. Personne n'a envie d'aller s'amuser dans un parc d'attraction pour risquer de finir écrasé par un Thwomp ! On se permet d'en plaisanter car la situation est pour le moins insolite pour ne pas dire surréaliste (et encore une fois il n'y a aucune victime à déplorer.) Mais on ne manquera pas de suivre l'avancée de l'enquête officielle qui a été lancée et de vous tenir au courant.