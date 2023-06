Zelda : Tears of the Kingdom - Nintendo publie une série de vidéo-astuces pour aider les joueurs

Plus d'un mois après sa sortie le 12 mai dernier en exclusivité sur Nintendo Switch, nous n'en finissons pas de parler de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom. Pour aider les aventuriers encore happés par l'appel de l'aventure, Nintendo vient de publier une série de vidéo pour les aider à sauver Hyrule. En voici la liste :

S’il le faut, lancez des matériaux !

Changez le cours des choses avec Rétrospective

Utilisez Infiltration pour atteindre de nouveaux sommets

Travaillez votre Emprise

Augmentez la durabilité de vos armes

Cuisinez vos aliments pour profiter un maximum de leurs bienfaits

Récoltez tous les matériaux que vous trouvez

Prenez de la hauteur dès que l’occasion se présente

Pour voir ces vidéos, rien de plus simple, elles sont ci-dessous :