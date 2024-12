Nintendo SWITCH 2 : voilà à quoi pourrait ressembler la nouvelle console de Nintendo

A chaque jour suffit sa peine rumeur.

Alors que Nintendo s'est engagé à présenter sa prochaine console d'ici mars 2025, le temps commence à se faire long pour certains fabricants d'accessoires qui ne peuvent pas s'empêcher d'essayer de se faire remarquer. En même temps, c'est le moment ou jamais;

Ainsi, depuis plusieurs semaines, de nombreux fabricants d'accessoires mettent en vente des accessoires soit disant prévus ou compatibles avec la Nintendo SWITCH 2 (ou quel que soit son nom).

Grâce à cela, on a eu droit à des infos soit disant exclusives, une forme (floue) de la future console puis, enfin, des visuels beaucoup plus net...

Mais pourquoi diable s'arrêter en si bon chemin ?

Aujourd'hui, c'est le fabricant d'accessoires canadien Dbrand qui s'est risqué à dévoiler un étui de protection pour la Nintendo SWITCH 2 permettant de noter la position des sticks et des boutons mais aussi de retrouver la fameuse nouvelle béquille ajustable de la nouvelle console, déjà dessinée par un audacieux travaillant dans une usine de fabrication- souvenez-vous.

Bon, à part ça, la console semble très très proche de l'ancienne (jusque dans la couleur des Joy-Con) mais Adam Ijaz, le PDG de la société a confirmé à Insider Gaming que ce qu'on devinait sur l'étui correspondait bien à la réalité de la nouvelle console de Nintendo, baptisée simplement SWITCH 2.

Evidemment, comme toujours, chacun se fera sa propre idée (en regardant les images et les tweets sur cette page ou en vous rendant sur le site de DBrand) en gardant bien en tête qu'il s'agit, à ce stade, de simples rumeurs comme il y en a déjà eu et comme il risque d'y en avoir encore d'autres.

En attendant des infos officielles, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Lire aussi:

"Dbrand’s CEO Adam Ijaz has confirmed to Insider Gaming that the actual design of the Nintendo Switch 2 is what’s in the case in the animations."



"it is the Switch 2 with our Killswitch case on it"https://t.co/ywM9UIiw6l pic.twitter.com/cuU1Zzsiw4