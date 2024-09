The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom est le premier jeu Zelda réalisé par une femme

Lorsque The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom a été dévoilé la première fois, il a immédiatement été considéré comme un "petit" jeu conçu pour nous faire patienter jusqu'à la sortie de la Nintendo SWITCH 2.

Cependant, au fil des présentation et des previews (dont la nôtre), cette impression a eu tendance à s'estomper. Se pourrait-il que The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom crée la surprise ?

En attendant de le découvrir, dès cette semaine sur Nintendo Switch, on en apprend un peu plus sur le jeu, notamment qu'il a bien été co-développé par Grezzo (voir ici) mais aussi que son réalisateur est une réalisatrice, Tomomi Sano.

C'est une première pour la série. Dans le premier volet des développeurs ont la parole consacré au jeu, Tomomi Sano se présente et explique son rôle.

Bonjour, je m'appelle Tomomi Sano. J'étais la réalisatrice du jeu pour Nintendo. Mon rôle était de gérer et de coordonner la production de ce projet, de suggérer des ajustements, puis de vérifier le résultat pour garantir que le gameplay créé par Grezzo soit en phase avec la série The Legend of Zelda.

Avant ce projet, mon rôle principal était d'assister le réalisateur. En ce qui concerne les remakes sur lesquels Grezzo a travaillé, j'ai participé à The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D, The Legend of Zelda: Majora's Mask 3D et The Legend of Zelda: Link's Awakening. J'ai également participé à The Legend of Zelda: Twilight Princess HD, ainsi qu'à certains titres de la série Mario & Luigi sortis avant Mario & Luigi : L'épopée fraternelle, qui sortira en novembre de cette année.

Tomomi Sano a donc déjà un sacré CV et elle connait bien la licence, et les attentes des fans. Elle a donc été particulièrement attentive à ce que le gameplay non conventionnel du jeu reste malgré tout engageant pour les joueurs et fidèle à la Legend.

La princesse Zelda n’a pas de moyen d’attaquer directement au départ, donc le gameplay utilisant les échos avait tendance à se résumer à une situation où vous regardiez les choses que vous copiiez faire le travail. Vous aviez l’impression qu’elles faisaient tout pour vous et que vous deviez attendre… Nous avons donc demandé à Grezzo de l’ajuster pour que les joueurs ressentent immédiatement un sentiment d’accomplissement, comme s’ils se disaient : « J’ai réussi ! » Par exemple, si vous créez un écho d’un monstre, cet écho attaque immédiatement un ennemi, comme si vous brandissiez une épée. Ou si vous voulez allumer un feu, vous pouvez utiliser un écho avec cette capacité, et il allume le feu immédiatement. Nous avons effectué des ajustements de ce type tout au long du développement du jeu pour que ce genre de réponses intuitives soient intéressantes pour les joueurs.

Pour rappel, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom sera disponible le 26 septembre 2024 sur Nintendo Switch. Par ailleurs une NINTENDO SWITCH LITE collector dorée sera disponible à la même date. et, peut-être même, un amiibo Zelda "chibi

