Comme nous pouvions nous y attendre (nous avions même dédié un article à ce sujet), The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom est bel et bien codéveloppé par Grezzo, le petit studio ayant auparavant épaulé Nintendo sur The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D, sorti sur Nintendo 3DS en 2011 , puis The Legend of Zelda: Majora's Mask 3D, sorti sur Nintendo 3DS en 2015 , The Legend of Zelda: Tri Force Heroes, sorti sur Nintendo 3DS en 2015 lui aussi, et enfin The Legend of Zelda: Link's Awakening, sur Nintendo Switch en 2019. Après s'être vu confié plusieurs remakes et quelques épisodes mineurs, il était temps pour Nintendo de faire voler ce studio de ses propres ailes et de lui confier les rennes d'un véritable nouveau Zelda avec cette fois-ci la princesse en héroïne derrière la baguette de Tomomi Sano, la première réalisatrice d'un épisode de Zelda.

The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom est toujours attendu en exclusivité sur Nintendo Switch dès le 26 septembre prochain .