Zelda : Echoes of Wisdom - Les secrets du développement dévoilés dans une interview exclusive d'Ouest-France

Notre confrère Loup LASSINAT-FOUBERT a eu l'immense honneur de poser quelques questions aux deux réalisateurs de The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom Satoshi Terada et Tomomi Sano ainsi qu'avec Eiji Aonuma dans un entretien publié aujourd'hui chez Ouest France. Dans cet entretien, nous apprenons notamment que le développement du jeu a commencé en 2021 , dans le contexte particulier de la pandémie mondiale du Covid-19. Nous apprenons aussi que Tomomi Sano était assez inquiète vis-à-vis des attentes des fans de la saga.

Concernant les échos, au centre du jeu, ils sont arrivés assez tôt dans le développement du jeu et que celui-ci a tourné autour de cette mécanique de gameplay. Nous apprenons aussi que la créativité des joueurs était au centre des réflexions des développeurs autour des échos et que si certains échos pouvaient avoir l'air de bugs durant le développement, les itérations de l'équipe de développement ont mené celle-ci à favoriser la liberté des joueurs plutôt que des contraintes. Les joueurs ont d'ailleurs réussi à surprendre l'équipe de développement avec cette utilisation libre d'échos. Cependant, certaines utilisations étaient attendues, par exemple, l'écho du lit était déjà très important pour l'équipe lors du développement du jeu.

Concernant Link, son gameplay à l'épée et au bouclier n'était tout simplement pas compatible avec l'utilisation d'échos et son rôle d'antagoniste au fil de l'aventure apparut naturellement aux développeurs étant donné la présence de Link sombre dans plusieurs opus de la saga. Concernant le retour en Hyrule de l'action du jeu, après le développement du remake de The Legend of Zelda : Link's Awakening, il était totalement voulu par l'équipe qui venait de passer de nombreux mois sur l'île de Cocolint, cet Hyrule est bien basé sur celui de The Legend of Zelda : A Link to the Past mais dans une version étendue et peuplée de nouvelles races issues d'autres épisodes de la saga. Chaque région étant ainsi peuplé en fonction du gameplay attendu par l'équipe de développement qui choisit d'abord un gameplay avant de choisir un peuple, cependant, Grezzo ayant travaillé sur le remake Nintendo 3DS de The Legend of Zelda : Majora's Mask, ils tenaient à intégrer les pestes mojos dans le jeu.

N'hésitez pas à aller lire l'entretien complet de Loup LASSINAT-FOUBERT sur Ouest France pour découvrir tous les détails passionnants de cette rencontre avec les créateurs de The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom.