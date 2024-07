The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom : Link sera aussi jouable en plus de Zelda

Dévoilé seulement le mois dernier lors du dernier Nintendo Direct (dont vous pouvez retrouver les détails ICI), The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom sera, à coup sûr, l'un des jeux de la rentrée sur Nintendo Switch. Nouveau titre 2D de la célèbre saga, reprenant le style "chibi" du remake de The Legend of Zelda : Link's Awakening, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom devrait néanmoins se distinguer grâce à la possibilité de diriger la princesse Zelda.

En effet, dans The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, c'est la princesse qui doit sauver Hyrule mais aussi Link (un juste retour des choses, vous me direz). Cependant, à priori, la princesse n'utilisera pas d'armes pour se frayer un chemin et se débarrasser des ennemis. Elle utilisera un sceptre magique, lui permettant de copier et de reproduire des éléments. Ainsi, la progression du jeu sera avant tout basée sur la réflexion et le sens de l'observation avec un gameplay renvoyant aux pouvoirs de The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom,

Cependant, il est possible aussi que le jeu inclut un gameplay plus classique en permettant aussi aux joueurs de diriger Link. Sur la fiche du jeu de l'ESRB, l'organisme de classification des jeux vidéo aux Etats-Unis, il est noté que si "Zelda peut utiliser une baguette magique pour invoquer des créatures", en tant que "Link, les joueurs utilisent une épée et des flèches pour vaincre les ennemis".

A priori, donc, il sera aussi possible de diriger Link dans The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom.

Alors, on peut penser qu'on commencera l'aventure en dirigeant Link pour sauver Zelda avant qu'il ne soit englouti dans une faille, comme on le voit dans le trailer. Mais est-il possible que Link soit jouable après, en alternance avec Zelda ? Il faudra évidemment attendre encore un peu avant de le découvrir. En attendant, retrouvez la traduction de la présentation de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom sur le site de l'ESRB

Il s'agit d'un jeu d'aventure dans lequel les joueurs incarnent Zelda alors qu'elle tente de dissiper les failles à travers Hyrule et de sauver Link. D'une perspective ¾ au-dessus de la tête, les joueurs explorent divers environnements tout en combattant des ennemis stylisés (par exemple, des humains, des créatures). En tant que Link, les joueurs utilisent une épée et des flèches pour vaincre les ennemis ; Zelda peut utiliser une baguette magique pour invoquer des créatures (par exemple, des chevaliers mécaniques, des soldats cochons, de la boue) pour la bataille. Certains ennemis peuvent être vaincus en étant incendiés ; d'autres créatures se dissolvent dans la brume lorsqu'elles sont vaincues. Les séquences de combat sont quelque peu frénétiques, avec plusieurs ennemis attaquant/se battant en même temps.

Pour rappel, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom sera disponible le 26 septembre 2024 sur Nintendo Switch. Par ailleurs une NINTENDO SWITCH LITE collector dorée sera disponible à la même date. et, peut-être même, un amiibo Zelda "chibi"

