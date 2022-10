Coup d'œil dans le rétro - Wave Race 64

Même si l'abonnement online de Nintendo et des autres constructeurs a de quoi faire grincer des dents, chacun essaye de compenser en proposant à ses joueurs de petites compensations. Du côté de Nintendo, le Nintendo Switch Online propose notamment un catalogue de consoles virtuelles NES, SNES, et plus récemment N64 et SEGA Mega Drive (via une formule à un tarif plus élevé).

Si mes premières expériences dans le monde du jeu vidéo se sont faîtes sur Game Boy et NES et SNES, c'est bien sur la Nintendo 64 que j'ai passé un bon moment de ma petite enfance. Un des premiers titres que j'ai eu sur cette console fût Wave Race 64, un jeu de course en jet-ski que mon père m'avait acheté car il adorait les jet-ski (lui et les jeux vidéo ça fait deux). Pour l'époque, le jeu était réellement bluffant et je reste encore étonné des effets des vagues et la maniabilité.

Désormais disponible dans le catalogue de la console virtuelle de la Nintendo 64, je vous propose de (re)découvrir le jeu ci-dessous avec une vidéo de gameplay maison.