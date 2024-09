Prince of Persia: The Lost Crown - Le DLC Mask of Darkness est disponible

Si vous avez fait le tour de Prince of Persia: The Lost Crown et que vous souhaitez prolonger l'expérience, Ubisoft annonce que le DLC narratif, Mask of Darkness, est désormais disponible sur Nintendo Switch et supports concurrents. Cette extension scénarisée ajoute un nouveau chapitre palpitant et plus sombre à l'histoire de Sargon et permet aux joueurs de découvrir un tout nouveau monde interconnecté composé de biomes exclusifs. Nous vous laissons découvrir le trailer du DLC ci-dessous.

Dans cette aventure, Sargon est traqué par l'un des spécialistes en assassinat des Immortels, Radjen. Lorsqu'il l'affronte enfin, il se retrouve piégé dans son Palais Intérieur, une dimension corrompue de magie noire remplie de paysages oniriques et de créations d'un autre monde. Cible d'une chasse à l'homme mortelle et mettant son âme en jeu, Sargon doit se frayer un chemin à travers des environnements cauchemardesques et des batailles épiques pour découvrir les secrets qui se cachent derrière le Masque des ténèbres, enfoui au plus profond de l'esprit de Radjen. Les joueurs découvriront quatre nouveaux biomes surprenants et surréalistes avec plus de dix nouveaux types d'obstacles à franchir, y compris des pièges mortels et des mécanismes impitoyables allant des lasers aux portails de téléportation. Entre les séquences de plateforme, ils affronteront six nouveaux archétypes d'ennemis ainsi que trois Boss épiques - avec de nouvelles capacités de combat pour les vaincre, octroyées par trois nouvelles Amulettes.