Prince of Persia : The Lost Crown - Ubisoft annonce des mises à jour gratuites avec du contenu et des modes supplémentaires

Avec Prince of Persia: The Lost Crown, on peut le dire, Ubisoft nous a cueilli et conquis. En effet, on ne s'attendait pas à un jeu aussi réussi et prenant. C'est une vraie "master-claque" d'Ubisoft Montpellier et si vous n'avez pas encore succombé à ce petit bijou alliant plateforme, action et réflexion. on ne peut que vous inviter à lire notre test et à essayer la démo.

Si vous faîtes déjà parti des élus et que le jeu n'a déjà plus de secrets pour vous, Mounir Radi, le directeur du jeu, vient de poster une vidéo sur les réseaux dans laquelle il remercie chaleureusement les fans mais surtout annonce l'arrivée de grandes mises à jour gratuites qui ajouteront de nouveaux modes et du contenu supplémentaire.

La première de ces grandes mises à jour gratuites devrait arriver d'ici peu . En attendant, le directeur nous invite à entraîner notre Prince avec Artaban et pourquoi pas à essayer de terminer le jeu en mode Immortel.

Pour rappel, Prince of Persia: The Lost Crown est disponible depuis le 18 janvier dernier sur PC, Playstation, Xbox et Nintendo Switch.

>LIRE NOTRE TEST COMPLET DE PRINCE OF PERSIA: THE LOST CROWN SUR NINTENDO SWITCH<

Plongez au cœur d'un jeu de plateforme d'action-aventure palpitant se déroulant dans un monde inspiré de la mythologie perse où vous manipulerez les limites du temps et de l'espace. Incarnez Sargon et passez du statut d'épéiste prodige à celui de légende au fur et à mesure que vous maîtrisez les techniques de combat acrobatique et débloquez ainsi de nouveaux pouvoirs temporels et des capacités uniques. LIBÉREZ LE GUERRIER QUI SOMMEILLE EN VOUS Utilisez vos pouvoirs temporels et vos compétences de combat et de plateforme pour effectuer des enchaînements meurtriers et vaincre des créatures mythiques et des ennemis corrompus par le temps. EXPLOREZ CHAQUE RECOIN DU FABULEUX MONT QAF Découvrez un monde maudit inspiré de la mythologie persane qui regorge de lieux plus grands que nature. Explorez différents environnements très détaillés, possédant chacun leur propre identité et regorgeant de merveilles et de dangers. VIVEZ UNE AVENTURE ÉPIQUE Laissez-vous emporter par la mythologie et le fantastique de la culture persane au fil d'une histoire intrigante et originale, et remuez-vous les méninges pour résoudre des énigmes, trouver des trésors cachés et terminer des quêtes qui vous en apprendront plus sur cet endroit corrompu.