Grant Kirkhope a terminé son travail sur la saga Mario + The Lapins Crétins

Grant Kirkhope, le compositeur légendaire de Rare ayant signé les bandes-sons des Donkey Kong Country, de Goldeneye 64 a récemment officié sur les bandes-sons de Mario + The Lapins Crétins : Kingdom Battle pour son DLC Donkey Kong Adventure et sur la suite du jeu, le très récent Mario + The Lapuns Crétins : Sparks of Hope. Dans des messages sur Twitter, le légendaire compositeur a écrit avoir terminé de travailler sur Mario, en sous-entend la saga Mario + The Lapins Crétins.

Eh bien, je pense que mes 8 années à écrire de la musique pour Mario sont terminées…. c'était absolument génial, il va me manquer.

Ce qui sous-entend que le développement des deux DLC restants pour Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope est terminé et qu'un troisième épisode de la saga est très probablement exclu en raison de la sous-performance de ce titre pour Ubisoft.

Je pense que c'est mon morceau préféré de Sparks of Hope :

Well, I think my 8 years writing music for Mario is at an end …. it’s been absolutely brilliant, I’m going to miss him ❤️ — Grant-Tickless-Kirkhope (@grantkirkhope) May 31, 2023