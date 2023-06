Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope - Le second DLC The Last Spark Hunter est disponible

Malgré des résultats décevants et des regrets du patron d'Ubisoft, Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope continue son petit bonhomme de chemin et en attendant son DLC final en compagnie de Rayman, le second DLC The Last Sparks Hunter vient de se dévoiler longuement dans une nouvelle bande-annonce tout en annonçant sa sortie...immédiate ! Disponible sur l'eShop dans le season pass du jeu (vendu au prix de 29,99 euros pour 3 DLC), ce second contenu supplémentaire vous embarquera dans une toute nouvelle aventure sur une planète musicale pour y affronter des ennemis connus de la saga Mario et de nouvelles menaces.

De plus, une démo du jeu est elle aussi disponible gratuitement sur l'eShop pour les joueurs souhaitant tester le jeu sans débourser le moindre centime.