Rumeur : la "Nintendo Switch Pro" aura ses propres exclusivités

Il y a quelques jours, on vous relayait une info publiée par le site Bloomberg faisant état d'un nouveau modèle de Nintendo Switch, XL proposant un écran OLED plus grand ( 7 pouces au lieu de 6,2 actuellement ) et lumineux incluant une compatibilité 4K lorsque relié à la télé, et qui pourrait sortir cette année - voir les détails dans la news dédiée. Suite à ça, un habitué des rumeurs et membre du forum ResetEra, nommé NateDrake (qui a déjà été plutôt bien informé) a confirmé les informations de Bloomberg en ajoutant que ce nouveau modèle (que l'on a tendance à nommer Nintendo Switch Pro ou New Nintendo Switch par simplicité) que Nintendo considère comme une "révision" aurait droit à ses propres exclusivités.

Une "information" qui va à l'encontre de ce que beaucoup pensent même si NateDrake s'empresse de préciser que cela ne signifie pas qu'il y aura un grand nombre d'exclusivités mais qu'il en connait au moins une en provenance d'un éditeur-tiers . En même temps, on se souvient que la New Nintendo 3DS a eu droit elle aussi, en son temps, à quelques timides exclusivités notamment sur l'eShop mais aussi avec la version 3D de Xenoblade Chronicles. La Super New Nintendo Switch Pro 4K pourrait suivre le même chemin.

Rappelons qu'il ne s'agit que de rumeurs et qu'il faut donc prendre tout ceci avec prudence et recul. Pour autant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Source : Nintendolife