My Nintendo Store remplit son catalogue de nouveautés, Switch, Joy-Con ou encore pochette de transport exclusives sont disponibles

Il est désormais possible de passer directement par le My Nintendo Store pour se procurer la dernière console de Nintendo. Entre manettes Nes pour Nintendo Switch, paire de Joy-Con rouges exclusif ou encore de toutes nouvelles pochettes de transport pour Switch, la Nintendo Switch est enfin disponible à l'achat, dans son modèle de base ou en version Lite directement auprès de Nintendo.

Proposée à partir de 329,99 euros, la Switch basique est disponible sur le site dans son modèle aux Joy-Con noir et blanc (ici) et dans son modèle bleu néon et rouge néon (ici).

La Switch Lite est quant à elle disponible en gris (ici), en bleu (ici), en rose (ici) ou encore en jaune (ici) au prix de 219,99 euros le modèle.

La paire de Joy-Con rouge exclusive au My Nintendo Store est quant à elle disponible ici à 79,99 euros.

Enfin, trois pochettes de transport ayant pour thème The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Mario Kart 8 Deluxe et Arms sont disponibles ici au prix de 24,49 euros.

Il est maintenant possible d'acheter des consoles #NintendoSwitch et #NintendoSwitchLite sur le My Nintendo Store ! Vous y trouverez aussi des pochettes exclusives aux couleurs de Zelda, Mario Kart et bien plus !



Voir les produits disponibles : https://t.co/ShCpTnhdCM pic.twitter.com/8INCBhYRGm — Nintendo France (@NintendoFrance) December 3, 2020

Source : Nintendo