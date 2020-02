La Nintendo Switch a-t-elle un problème de surchauffe ?

Si on en croit le site japonais, Esuteru.com, certains magasins de réparation de Nintendo Switch au Japon auraient remarqué une forte hausse de Nintendo Switch endommagée à cause d'un problème de surchauffe. Ce problème de surchauffe se traduirait aussi, de façon moins définitive, par des mises en vieille inopinées... Un des magasins aurait même trouvé l'origine de ces problèmes qui viendrait d'une puce (HAC-CPU-21) défectueuse qui empêcherait le ventilateur de tourner et de refroidir la console... Alors on ne sait pas trop si ces problèmes sont réels et s'ils touchent un grand nombre de console...

Cependant si jamais vous avez un problème de ce type (ou même un autre) nous vous invitons à prendre contact avec le SAV de Nintendo et bien évidemment, nous vous déconseillons vivement de tenter de réparer la console par vous-même.

Source : Esuteru