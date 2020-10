Smite x Les Tortues Ninja : un crossover inattendu

Après la récente collaboration avec Avatar : Le Dernier Maître de l'Air, Smite frappe fort encore une fois car c'est au tour des quatre tortues mutantes de New York de briller. Non vous ne rêvez pas, Les Tortues Ninja débarquent sur Smite, le célèbre MOBA où l'on incarne des dieux.

C'est alors quatre nouvelles apparences qui nous seront proposés pour les personnages d'Osiris, Sun Wukong, Loki et Mercury à partir du mois de novembre 2020 . Sans plus de précision, retrouvez dès maintenant le trailer annonçant cette surprenante association ci-dessous. Mais alors, quelle sera la prochaine collaboration du jeu Smite ? Apparemment tout est possible, affaire à suivre...

Pour rappel, Smite est d'ores et déjà disponible gratuitement sur Nintendo Switch. Cependant un abonnement au Nintendo Switch Online est indispensable pour pouvoir jouer au jeu.

Source : Youtube