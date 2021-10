Super Mario Eclipse : des fans créent un mod qui ajoute du contenu supplémentaire à Super Mario Sunshine

Super Mario Sunshine est un Mario 3D étonnant qui a ses détracteurs mais aussi ses fans. L'année dernière, le jeu est revenu sur le devant de la scène grâce à la compilation Super Mario 3D All-Stars. Aujourd'hui, on reparle du jeu grâce à un mod réalisé par Level Select qui réunit une partie de la communauté de modding de Super Mario Sunshine. Ce mod nommé Super Mario Eclipse ajoute de nouveaux personnages, de nouveaux lieux, de nouveaux défis et même des collaborations surprenantes. Une démo jouable à partir d'émulateurs capable d'appliquer un fichier xdelta en tant que patch ROM a été mis en ligne il y a quelques jours. C'est évidemment un projet non officiel que Nintendo peut stopper à tout moment même si Level Select déclare ne pas être inquiet car Nintendo ne s'attaque que rarement aux mods de fans contrairement aux fangames. Pour voir à quoi cela ressemble, retrouvez le trailer de la demo ainsi que la présentation du projet publié par Kotaku. Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Super Mario Eclipse fait partie de la restauration bêta, de l'amélioration partielle, du mod d'origine du port et de tous les services de fans. Avec des dizaines et des dizaines de nouvelles missions, des mondes entièrement personnalisés, des parcours secrets stimulants et une île Delfino interconnectée pour démarrer, c'est l' expérience Super Mario Sunshine que vous avez toujours voulue - et plus encore ! Isle Delfino cache tous les nouveaux secrets qui ne demandent qu'à être découverts, et avec plusieurs personnages jouables à vos côtés, il n'y a rien que vous ne puissiez faire. Présentant une toute nouvelle histoire élargie, de nouveaux gadgets fous, de nouveaux mouvements et capacités passionnants et des références à vos jeux Mario préférés de l'ère Gamecube, préparez-vous aux efforts de collaboration de toute la communauté de modding Sunshine pour enfin se réunir et vous apporter quelque chose de spécial ! Le mod Super Mario Sunshine est sûr d' éclipser le reste!