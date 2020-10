Super Mario 3D All-Stars va recevoir une mise à jour qui ajoutera des options de caméra aux trois jeux

Le 17 novembre , presque deux mois après sa sortie simultanée dans le monde entier, Super Mario 3D All-Stars accueillera sa mise à jour 1.1.0. Selon nos confrères de GameXplain qui ont proposé une traduction du tweet original du compte officiel du jeu, @supermario35th (compte en japonais), cette mise à jour permettra un plus grand contrôle pour les caméras respectives des trois jeux contenus dans cette compilation anniversaire.

Ainsi, les joueurs auront la possibilité, en mettant leur jeu a jour, la possibilité de changer le mode de caméra, en inversant les commandes de contrôles. C'est une option demandée par les joueurs depuis longtemps et Nintendo semble les avoir écoutés. Pour la petite anecdote, lors de la sortie de Super Mario Sunshine sur Gamecube, la caméra inversée de base dans le jeu et l'impossibilité de changer ce paramètre fut un des points les plus soulevés et critiqués par la presse et les joueurs, Nintendo avait donc opté lors de la sortie du titre sur Switch pour une caméra dite "normale" pour le jeu, mais encore une fois en ne laissant pas le choix de changer celle-ci aux joueurs, suscitant donc une nouvelle fois les critiques des joueurs.

C'est donc dans 3 petites semaines que le souci sera enfin réglé et que les joueurs pourront profiter de cette compilation avec la possibilité de choisir leurs modes de caméra dans Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy.