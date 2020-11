Explications sur l'écran-titre et l'absence de Luigi et de mode deux joueurs dans Super Mario 64

Ce qui est fascinant avec certains "gros" jeux Nintendo, c'est de constater à quel point ils vieillissent bien et traversent les années, si ce n'est sans prendre une ride, tout du moins en restant parfaitement jouable. C'est le cas, par exemple, de Super Mario 64 qui grâce à la compilation Super Mario 3D All-Stars (qui cartonne en ce moment) est aujourd'hui découvert par une nouvelle génération de joueurs. Alors certes, il y a plusieurs détails qui trahissent un peu son âge mais le titre est toujours un vrai modèle dans sa construction et sa narration, et il continue d'ailleurs à inspirer bon nombre de jeux.

Dans un article très intéressant publié par The Guardian qui retrace la génèse de Super Mario en nous livrant toute une série de détails sur le développement des différents jeux, Shigeru Miyamoto et Takashi Tezuka reviennent justement sur le développement de Super Mario 64. L'occasion de se rappeler qu'à la base le jeu de la N64 aurait du permettre à deux joueurs de s'amuser ensemble, l'un contrôlant Mario, l'autre Luigi. Cependant, malgré différents essais (dont on avait retrouvé la trace ici) Shigeru Miyamoto a préféré renoncer. La faute aux limitations techniques de la N64 qui étaient trop importantes pour que deux personnages apparaissent en même temps à l'écran. Et finalement plutôt que de s'échiner à trouver des solutions pour que cela fonctionne, Miyamoto s'est concentré sur le gameplay du jeu avec un seul héros.

Toujours dans le même article, on en apprend un peu plus sur le célèbre écran-titre du jeu qui permet de jouer avec une tête de Mario en 3D en la tournant et en la tirant dans tous les sens, Takashi Tezuka rapporte qu'elle est née des difficultés que rencontrait l'équipe avec la 3D. A l'époque tout était nouveau en matière de 3D et ce n'était pas toujours facile. Et alors que l'équipe bataillait avec la 3D, Miyamoto a eu l'idée d'utiliser la tête de Mario qu'avait créé un développeur pour que les joueurs puissent s'amuser en dehors du jeu a la tourner et à la déformer, en tirant le nez, etc...

Pour en savoir plus, nous vous incitons vivement à lire l'article (en anglais) du The Guardian qui regorge de petites anecdotes- Voir ici.

Source : Theguardian