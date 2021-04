Super Mario 64 PLUS : un port PC non officiel créé par des fans avec de nombreuses améliorations

est un classique des jeux vidéo sorti en 1996 sur Nintendo 64 qui aujourd'hui encore reste un must-have. Grâce à la compilation Super Mario 3D All-Stars il est d'ailleurs possible de jouer à ce monument sur Nintendo Switch dans une version quasi identique à celle d'origine si ce n'est quelques aménagements et la Haute Définition. Un parti pris qui a d'ailleurs divisé les joueurs, beaucoup regrettant que Nintendo n'ait pas proposé un vrai remake de son jeu culte ou tout du moins une version spéciale come celle de la DS. Et si Nintendo s'y attèlera peut-être un jour, des fans ont décidé de mettre en ligne il y a quelques semaines déjà leur propre portage de Super Mario 64. Nommé Super Mario64 P.L.U.S, cette version non officielle (faut-il le rappeler) repérée par Nintendo Life apporte de nombreuses "améliorations" notamment le jeu en 60Fps , un système de caméra repensée, un mode Permadeath ou encore la possibilité de rester dans le niveau après chaque étoile.

Pour voir à quoi ressemble Super Mario 64 "plus" fait par des fans, retrouvez son trailer ci-dessous.

Source : Nintendolife