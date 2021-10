Super Smash Bros. Ultimate : Sora vient enfin compléter la frise des personnages

"Ils. Sont. Tous. Là." scande le compte twitter officiel de Nintendo. Enfin, après plus de deux années de personnages DLC à spéculer, à rêver et à réagir (souvent trop à chaud) aux douze différentes annonces de personnages de Super Smash Bros. Ultimate et de ses deux différents Fighter Pass, le roster du jeu est complet. Reprenant la catchphrase de la première vraie bande-annonce du jeu lors de l'E3 2018 "Ils sont tous là" pour rappeler à quel point cet épisode Ultime allait être le Smash ultime avec tous les personnages ayant jamais foulé du pied la fameuse destination finale.

Après la Plante Piranha le 1er février 2019 , Joker de Persona 5 le 17avril 2019 , Le Héros de Dragon Quest le 31 juillet 2019 , Banjoo et Kazzoie le 5 septembre 2019 , Terry Bogard le 6 novembre 2019 , Byleth de Fire Emblem Three Houses le 28 janvier 2020 , Min-Min, d'Arms le 29 juin 2020 ,Steve de Minecraft le 14 octobre 2020 , Sephiroth le 23 décembre 2020 , Pyra et Mythra, de Xenoblade Chronicles 2 le 4 mars 2021 et enfin Kazuya Mishima de Tekken le 29 juin 2021 , Sora rejoint lui aussi l'aventure en ce 19 octobre 2021 .

Aujourd'hui , il est donc grand temps d'accueillir ce dernier personnage après tant d'impatience, Sora rejoint officiellement le casting du plus grand cross-over de l'univers. C'est l'occasion d'admirer pour l'ultime fois la fameuse frise des personnages de Super Smash Bros. se compléter, une dernière fois...